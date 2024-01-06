Креков Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Креков Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крекова Павла Сергеевна

Мать ребёнка: Крекова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Креков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Крекова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Креков Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Крекова Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крекова Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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