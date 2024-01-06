Креков Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крекова Павла Сергеевна
Мать ребёнка: Крекова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крекова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крекова Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крекова Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно