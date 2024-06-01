Фралоў Фролов Якім Ефим Леанавіч Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фралоў Фролов Якім Ефим Леанавіч Леонович

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Место рождения

Чертовщина Надейковичская волость Могилёвская губерния

Дата рождения

09.09.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1896

Отец: Фралоў Фролов Леон Карповіч Карпович

Мать: Фралова Фролова (Галеевцева Предположительно) Ірына Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухарева (Фралова) Таисия (Таіса)

Мать ребёнка: Асмалоўская Осмоловская Фралова Фролова Агафья (Агата) Вінцэнтьевна Васильевна

Дружба, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асмалоўская Осмоловская Фралова Фролова Агафья (Агата) Вінцэнтьевна Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1924

Сын: Фралоў Фролов Уладзімір Владимир Якімавіч Ефимович

Мать ребёнка: Асмалоўская Осмоловская Фралова Фролова Агафья (Агата) Вінцэнтьевна Васильевна

Дружба, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Дружба, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

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