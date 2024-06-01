Фралоў Фролов Якім Ефим Леанавіч Леонович
Место рожденияЧертовщина Надейковичская волость Могилёвская губерния
Дата рождения09.09.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
09.09.1896
Отец: Фралоў Фролов Леон Карповіч Карпович
Мать: Фралова Фролова (Галеевцева Предположительно) Ірына Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухарева (Фралова) Таисия (Таіса)
Мать ребёнка: Асмалоўская Осмоловская Фралова Фролова Агафья (Агата) Вінцэнтьевна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1924
Сын: Фралоў Фролов Уладзімір Владимир Якімавіч Ефимович
Мать ребёнка: Асмалоўская Осмоловская Фралова Фролова Агафья (Агата) Вінцэнтьевна Васильевна
Смерть
Неизвестно