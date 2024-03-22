Ерёменко Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения05.08.1940
Дата смерти07.01.?
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1940
Отец: Ерёменко Степан
Мать: Ерёменко Мария
Рождение ребёнка
08.05.1969
Дочь: Волчкова Лилия Ивановна
Мать ребёнка: Ерёменко Галина Гавриловна
Рождение ребёнка
29.11.1973
Дочь: Мазко Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Ерёменко Галина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерёменко Людмила
Смерть
07.01.?