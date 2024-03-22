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Ерёменко Иван Степанович

Место рождения

Крученая Балка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

05.08.1940

Дата смерти

07.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1940

Отец: Ерёменко Степан

Мать: Ерёменко Мария

Крученая Балка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.05.1969

Дочь: Волчкова Лилия Ивановна

Мать ребёнка: Ерёменко Галина Гавриловна

Городовиковск, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
29.11.1973

Дочь: Мазко Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Ерёменко Галина Гавриловна

Городовиковск, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёменко Галина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерёменко Людмила

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.01.?
Городовиковск, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
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