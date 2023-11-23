Павлов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.1958

Сын: Павлов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Павлова Мария Михайлович

Смерть
Неизвестно
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