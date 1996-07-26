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Дегтярев Сергей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1925

Дата смерти

26.07.1996

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1925

Отец: Дегтярев Георгий Кузьмич

Мать: Дегтярева Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.09.1951

Сын: Дегтярев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Дегтярева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дегтярева Нина Михайловна

Смерть
26.07.1996
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