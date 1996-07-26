Дегтярев Сергей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1925
Дата смерти26.07.1996
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1925
Рождение ребёнка
02.09.1951
Сын: Дегтярев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Дегтярева Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дегтярева Нина Михайловна
Смерть
26.07.1996