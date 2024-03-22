Гунько (Мершиева) Параскева Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1889 ст.
Сын: Гунько Фёдор Тихонов
Отец ребёнка: Гунько Тихон Михайлович
Нижний хутор
Рождение ребёнка
16.10.1891 ст.
Сын: Гунько Пётр Тихонов
Отец ребёнка: Гунько Тихон Михайлович
Нижний хутор
Рождение ребёнка
03.07.1894 ст.
Дочь: Агрипина Тихонова
Отец ребёнка: Гунько Тихон Михайлович
Нижний хутор
Рождение ребёнка
24.07.1896 ст.
Дочь: Мария Тихонова
Отец ребёнка: Гунько Тихон Михайлович
Нижний хутор
Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.
Дочь: Екатерина Тихонова
Отец ребёнка: Гунько Тихон Михайлович
Нижний хутор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гунько Тихон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно