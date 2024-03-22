Гунько (Мершиева) Параскева Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунько (Мершиева) Параскева Иосифовна

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: Мершиев Иосиф Дмитриевич

Мать: Мершиева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
24.09.1889 ст.

Сын: Гунько Фёдор Тихонов

Отец ребёнка: Гунько Тихон Михайлович

Нижний хутор
Рождение ребёнка
16.10.1891 ст.

Сын: Гунько Пётр Тихонов

Отец ребёнка: Гунько Тихон Михайлович

Нижний хутор
Рождение ребёнка
03.07.1894 ст.

Дочь: Агрипина Тихонова

Отец ребёнка: Гунько Тихон Михайлович

Нижний хутор
Рождение ребёнка
24.07.1896 ст.

Дочь: Мария Тихонова

Отец ребёнка: Гунько Тихон Михайлович

Нижний хутор
Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.

Дочь: Екатерина Тихонова

Отец ребёнка: Гунько Тихон Михайлович

Нижний хутор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гунькин Михаил Тихонов

Отец ребёнка: Гунько Тихон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гунько Тихон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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