Булатова Акилина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Агафья Романова
Отец ребёнка: Булатов Роман Ионов
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Марфа Романова
Отец ребёнка: Булатов Роман Ионов
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Феодосия Романова
Отец ребёнка: Булатов Роман Ионов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Булатов Роман Ионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатов Роман Ионов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816