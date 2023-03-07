Булатова Акилина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатова Акилина Осипова

Булатова Акилина Осипова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Агафья Романова

Отец ребёнка: Булатов Роман Ионов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Марфа Романова

Отец ребёнка: Булатов Роман Ионов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Феодосия Романова

Отец ребёнка: Булатов Роман Ионов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Булатов Роман Ионов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Роман Ионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close