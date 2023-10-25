Сафронова Мавра Иванова
Место рожденияиз г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Рождение ребёнка
1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Александр Андреев
из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы