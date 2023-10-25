Сафронова Мавра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова Мавра Иванова

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Место рождения

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Александр Андреев

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
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