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Плумер Денис Владимирович

Место рождения

Силикатный, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1982

Отец: Плумер Владимир Эрвинович

Мать: Плумер Любовь Павловна

Силикатный, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.09.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.2007

Сын: Плумер Егор Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.11.2014

Дочь: Плумер Ульяна Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.2021

Сын: Плумер Матвей Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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