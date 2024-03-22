Плумер Денис Владимирович
Место рождения
Дата рождения14.06.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1982
Отец: Плумер Владимир Эрвинович
Мать: Плумер Любовь Павловна
Бракосочетание
03.09.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.2007
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.2014
Дочь: Плумер Ульяна Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности