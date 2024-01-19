Зубрева Арина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубрева Арина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Настасья Савельевна

Отец ребёнка: Зубрев Савелий Филиппович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.05.1795
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Зубрев Филат Савельевич

Отец ребёнка: Зубрев Савелий Филиппович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.03.1816
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубрев Савелий Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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