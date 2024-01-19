Зубрева Арина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Настасья Савельевна
Отец ребёнка: Зубрев Савелий Филиппович
Упоминание
?.05.1795
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Зубрев Савелий Филиппович
Упоминание
?.03.1816
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно