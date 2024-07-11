Арефьев Герасим Никитич
Место рождения
Дата рожденияС 1815 по 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1815 по 1816 ст.
Отец: Арефьев Никита Арефьев
Мать: Арефьева Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Арефьев Николай Герасимович
Мать ребёнка: Арефьева Сигклитикия Семенова
Рождение ребёнка
С 1850 по 1852 ст.
Сын: Арефьев Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Арефьева Сигклитикия Семенова
Смерть
Неизвестно