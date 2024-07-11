Арефьев Герасим Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Герасим Никитич

Место рождения

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

С 1815 по 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1815 по 1816 ст.

Отец: Арефьев Никита Арефьев

Мать: Арефьева Агафья Иванова

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арефьева Сигклитикия Семенова

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Арефьев Николай Герасимович

Мать ребёнка: Арефьева Сигклитикия Семенова

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
С 1850 по 1852 ст.

Сын: Арефьев Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Арефьева Сигклитикия Семенова

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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