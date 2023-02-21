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Кузнецова Лидия Степановна
Кузнецова Лидия Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
2015
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Степан Спиридонович
1892 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Кузнецов Степан Спиридонович
Мать: не указана
Смерть
2015
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