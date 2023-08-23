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(Янюк) Нина

Место рождения

Старый Оскол

Дата рождения

26.12.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1972

Отец: ?

Мать: Янюк Нина

Старый Оскол
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