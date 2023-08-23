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(Янюк) Нина
(Янюк) Нина
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Древо
Место рождения
Старый Оскол
Дата рождения
26.12.1972
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Янюк (Мелентьева) Нина
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1972
Отец:
?
Мать:
Янюк Нина
Старый Оскол
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