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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Анацкий Василий

Отец ребёнка: Анацко Самойло Иосипов

Северный Казахстан
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Белоусов Меланья (Миля)

Отец ребёнка: Анацко Самойло Иосипов

Рождение ребёнка
1922

Сын: Анацкий Владимир

Отец ребёнка: Анацко Самойло Иосипов

Рождение ребёнка
1925

Сын: Анацко Григорий

Отец ребёнка: Анацко Самойло Иосипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анацко Сергей

Отец ребёнка: Анацко Самойло Иосипов

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