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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Анацкий Василий
Отец ребёнка: Анацко Самойло Иосипов
Северный Казахстан
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Белоусов Меланья (Миля)
Отец ребёнка: Анацко Самойло Иосипов
Рождение ребёнка
1922
Сын: Анацкий Владимир
Отец ребёнка: Анацко Самойло Иосипов
Рождение ребёнка
1925
Сын: Анацко Григорий
Отец ребёнка: Анацко Самойло Иосипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анацко Сергей
Отец ребёнка: Анацко Самойло Иосипов