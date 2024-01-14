Узбеков Рамазан
мужской, родился Неизвестно, дер. Юмагужа
Супруги
КиньябикеНеизвестно г.р.
Дети
Узбеков МинжиханНеизвестно г.р.
Узбеков МинлебайНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Юмагужа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Узбеков Минлебай
Мать ребёнка: Киньябике
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Узбеков Минур
Мать ребёнка: Киньябике
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Узбеков Минжихан
Мать ребёнка: Киньябике
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Узбеков Миннегаян
Мать ребёнка: Киньябике
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киньябике