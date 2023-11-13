Соловьева Ульяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева Ульяна Матвеевна

Соловьева Ульяна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Соловьев Семен Тихонович

Отец ребёнка: Соловьев Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Соловьев Ефим Тихонович

Отец ребёнка: Соловьев Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Соловьев Прокопий Тихонович

Отец ребёнка: Соловьев Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
12.11.1886

Сын: Соловьев Александр Тихонович

Отец ребёнка: Соловьев Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Соловьев Тихон Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close