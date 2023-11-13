Соловьева Ульяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Соловьев Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Соловьев Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Соловьев Прокопий Тихонович
Отец ребёнка: Соловьев Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
12.11.1886
Сын: Соловьев Александр Тихонович
Отец ребёнка: Соловьев Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Михаил Тихонович
Отец ребёнка: Соловьев Тихон Андреевич
Смерть
Неизвестно