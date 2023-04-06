Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: Петр Афанасьевич
Мать: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.07.1802 ст.
Сын: Семен Андреевич
Мать ребёнка: Евфимия
Фамилия или Елесин или Оботов
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия
Смерть
Неизвестно