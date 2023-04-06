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Андрей Петрович

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: Петр Афанасьевич

Мать: Мария Дмитриевна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.07.1802 ст.

Сын: Семен Андреевич

Мать ребёнка: Евфимия

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Фамилия или Елесин или Оботов
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Евфимия

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Евфимия

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия

Смерть
Неизвестно
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