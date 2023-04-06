Нефёдова (Байкулова) Александра Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1879
Дата смерти11.01.1962
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1879
Бракосочетание
08.10.1900
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
29.09.1902
Дочь: Сизова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
02.10.1904
Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
10.03.1907
Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
10.10.1912
Сын: Нефёдов Александр Иванович
Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
10.08.1918
Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиволапова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Смерть
11.01.1962