Нефёдова (Байкулова) Александра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова (Байкулова) Александра Игнатьевна

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Место рождения

Дельная Дубрава, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

21.04.1879

Дата смерти

11.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1879

Отец: Байкулов Игнат Андреевич

Мать: Байкулова Агриппина Ефимовна

Дельная Дубрава, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.10.1900

Муж: Нефёдов Иван Никифорович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
29.09.1902

Дочь: Сизова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.10.1904

Сын: Нефёдов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.03.1907

Сын: Нефёдов Василий Иванович

Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Нефёдов Илья Иванович

Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
10.10.1912

Сын: Нефёдов Александр Иванович

Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.08.1918

Сын: Нефёдов Иван Иванович

Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиволапова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Нефёдов Иван Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Смерть
11.01.1962
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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