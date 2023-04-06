Гулевский Архип Аникеевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти16.06.1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Гулевский Аникей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гулевский Игнатий Архипович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулевский Климонт Архипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулевский Лаврентий Архипович
Мать ребёнка: Марина Яковлевна
Смерть
16.06.1884