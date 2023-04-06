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Гулевский Архип Аникеевич

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Место рождения

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

16.06.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Гулевский Аникей

Мать: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гулевский Игнатий Архипович

Мать ребёнка: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулевский Климонт Архипович

Мать ребёнка: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулевский Иван Архипович

Мать ребёнка: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулевский Лаврентий Архипович

Мать ребёнка: Марина Яковлевна

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
16.06.1884
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