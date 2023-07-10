Калапова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1957