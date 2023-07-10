Калапова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапова Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калапов Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калапов Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калапов Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калапов Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калапов Иван Игнатьевич

Смерть
1957
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