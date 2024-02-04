Филиппов Анатолий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1928
Отец: Прокопий
Рождение ребёнка
1948
Сын: Филиппов Федор Анатольевич
Мать ребёнка: Филиппова Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
?.08.1952
Сын: Филиппов Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Филиппова Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
26.05.1954
Дочь: Филиппова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Филиппова Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
09.01.1957
Дочь: Балтачева Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Филиппова Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
27.01.1959
Дочь: Филиппова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Филиппова Зоя Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Зоя Яковлевна
Смерть
Неизвестно