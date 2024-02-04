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Филиппов Анатолий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1928

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Филиппов Федор Анатольевич

Мать ребёнка: Филиппова Зоя Яковлевна

Рождение ребёнка
?.08.1952

Сын: Филиппов Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Филиппова Зоя Яковлевна

Рождение ребёнка
26.05.1954

Дочь: Филиппова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Филиппова Зоя Яковлевна

Рождение ребёнка
09.01.1957

Дочь: Балтачева Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Филиппова Зоя Яковлевна

Рождение ребёнка
27.01.1959

Дочь: Филиппова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Филиппова Зоя Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Зоя Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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