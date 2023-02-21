Шамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамиль

Шамиль

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ноземи (Нозяли Нажими)

Мать: Гайша

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close