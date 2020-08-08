Новосёлова (Трифонова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1936
Дата смерти08.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1936
Отец: Трифонов Семен
Мать: Трифонова Анна
Рождение ребёнка
29.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосёлов Игорь Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
08.08.2020