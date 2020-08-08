Новосёлова (Трифонова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова (Трифонова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1936

Дата смерти

08.08.2020

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1936

Отец: Трифонов Семен

Мать: Трифонова Анна

Рождение ребёнка
29.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосёлов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
08.08.2020
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