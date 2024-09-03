Матвеева (Эсмонтова) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева (Эсмонтова) Валентина Фёдоровна

Матвеева (Эсмонтова) Валентина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931

Отец: Эсмонтов Фёдор Степанович

Мать: (Эсмонтова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Матвеев Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Матвеев Геннадий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.