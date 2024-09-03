Матвеева (Эсмонтова) Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931
Отец: Эсмонтов Фёдор Степанович
Мать: (Эсмонтова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Матвеев Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Матвеев Геннадий
Смерть
Неизвестно