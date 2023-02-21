Кичко Антон Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кичко Адам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1928
Сын: Кичко Владислав Антонович
Мать ребёнка: Кичко Лидия Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина Антоновна
Мать ребёнка: Кичко Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кичко Лидия
Смерть
Неизвестно