Кичко Антон Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичко Антон Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кичко Адам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1928

Сын: Кичко Владислав Антонович

Мать ребёнка: Кичко Лидия Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина Антоновна

Мать ребёнка: Кичко Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кичко Лидия

Смерть
Неизвестно
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