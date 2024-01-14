Севастьянов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севастьянова Зина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Антонина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севастьянова Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севастьянова Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьянов Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно