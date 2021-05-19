Лискова (Борисова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лискова (Борисова) Ольга

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Место рождения

Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.08.1929

Дата смерти

19.05.2021

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1929

Отец: Борисов Савелий

Мать: Борисова Дария

Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисков Михаил

Оханск, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисков Михаил

Рождение ребёнка
02.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисков Михаил

Смерть
19.05.2021
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: инфаркт
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