Лискова (Борисова) Ольга
Место рождения
Дата рождения07.08.1929
Дата смерти19.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1929
Отец: Борисов Савелий
Мать: Борисова Дария
Рождение ребёнка
02.01.1952
Оханск, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.09.1954
Рождение ребёнка
02.11.1957
Смерть
19.05.2021
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: инфаркт