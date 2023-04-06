Холопов Николай Анатольевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1958
Дата смерти2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1979
Рождение ребёнка
19.11.1980
Дочь: Комиссарова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Холопова Надежда Анатольевна
Рождение ребёнка
?.01.1984
Сын: Холопов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Холопова Надежда Анатольевна
Коськово, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.04.1989
Мать ребёнка: Холопова Надежда Анатольевна
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
2020