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Холопов Николай Анатольевич

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Место рождения

Кабожа, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.06.1958

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Кабожа, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
08.02.1979

Жена: Холопова Надежда Анатольевна

Кабожа, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1980

Дочь: Комиссарова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Холопова Надежда Анатольевна

Кабожа, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.01.1984

Сын: Холопов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Холопова Надежда Анатольевна

Коськово, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.04.1989

Сын: Холопов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Холопова Надежда Анатольевна

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
2020
Кабожа, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
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