Петр Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1684
Дата смертиМежду 1746 и 1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Отец: Федор Софронович
Мать: Фетиния Ивановна
Бракосочетание
Между 1705 и 1717
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1721
Дочь: Марина Петровна
Мать ребёнка: Евфимия (Афимья) Даниловна (Федоровна)
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Евфимия (Афимья) Даниловна (Федоровна)
Смерть
Между 1746 и 1755