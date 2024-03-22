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Петр Федорович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

Между 1746 и 1755

Пол

Мужской

Отец

До 1668 г.р.

Мать

До 1668 г.р.

Жена

Около 1688 г.р.

Дети

Между 1711 и 1721 г.р.
До 1722 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Федор Софронович

Мать: Фетиния Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1705 и 1717

Жена: Евфимия (Афимья) Даниловна (Федоровна)

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1721

Дочь: Марина Петровна

Мать ребёнка: Евфимия (Афимья) Даниловна (Федоровна)

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Евфимия (Афимья) Даниловна (Федоровна)

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1746 и 1755
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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