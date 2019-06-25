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Тарасенко Владимир Петрович

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Место рождения

Орловка, Киргизия

Дата рождения

25.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1977

Отец: Тарасенко Пётр Сергеевич

Мать: Тарасенко Надежда Ивановна

Орловка, Киргизия
Рождение ребёнка
15.02.2002

Сын: Тарасенко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Тарасенко Елена Николаевна

Рождение ребёнка
30.09.2003

Дочь: Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Тарасенко Елена Николаевна

Рождение ребёнка
22.02.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасенко Елена Николаевна

Краснодар
Место жительства
Неизвестно
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