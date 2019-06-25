Тарасенко Владимир Петрович
Место рожденияОрловка, Киргизия
Дата рождения25.06.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1977
Орловка, Киргизия
Рождение ребёнка
15.02.2002
Сын: Тарасенко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Тарасенко Елена Николаевна
Рождение ребёнка
30.09.2003
Дочь: Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Тарасенко Елена Николаевна
Рождение ребёнка
22.02.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасенко Елена Николаевна
Краснодар
Место жительства
Неизвестно