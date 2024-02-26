Иван Филипов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Филип Михайлов (Ич)
Мать: Евдокея Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Егор Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Матвей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Марфа Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1844