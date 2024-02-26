Иван Филипов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Филипов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Жена

Между 1803 и 1814 г.р.

Дети

Около 1829 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1843 г.р.

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ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Филип Михайлов (Ич)

Мать: Евдокея Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Егор Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Матвей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Марфа Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1844

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