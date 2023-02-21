Кандакова Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандакова Алена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1990 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
2013

Муж: Кандаков Дмитрий

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кандаков Дмитрий

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кандаков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Кандаков Дмитрий

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