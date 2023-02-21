Кандакова Алена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
2013
Муж: Кандаков Дмитрий
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кандаков Дмитрий
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кандаков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Кандаков Дмитрий