Соловьев Андрей Валерьевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.2010
Сын: Соловьев Валерий Андреевич
Мать ребёнка: Соловьева Елена Евгеньевна
Рождение ребёнка
10.03.2012
Сын: Соловьев Евгений Андреевич
Мать ребёнка: Соловьева Елена Евгеньевна
Рождение ребёнка
23.05.2017
Дочь: Соловьева Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Соловьева Елена Евгеньевна