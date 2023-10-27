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Соловьев Андрей Валерьевич

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

10.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1980

Отец: Соловьев Валерий Павлович

Мать: Соловьева Любовь Александровна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
23.12.2010

Сын: Соловьев Валерий Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева Елена Евгеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.03.2012

Сын: Соловьев Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Соловьева Елена Евгеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.05.2017

Дочь: Соловьева Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Соловьева Елена Евгеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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