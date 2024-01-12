Панькин Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькин Фёдор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панькин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1921

Дочь: Войнова Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Панькин Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Слесаренко Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Панькин Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Панькин Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панькин Марфа Ивановна

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Клиновка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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