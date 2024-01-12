Панькин Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панькин Петр
Рождение ребёнка
20.07.1921
Дочь: Войнова Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Панькин Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Слесаренко Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Панькин Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Панькин Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панькин Марфа Ивановна
Никах
Неизвестно
Клиновка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно