Овчинникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Овчинников Иван 1 Или 2 Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1872 ст.

Дочь: Федотова Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1872 ст.

Дочь: Сипивая Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Овчинников Павел Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Овчинников Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Иван 2 Или 1 Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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