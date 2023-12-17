Овчинникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Овчинников Иван 1 Или 2 Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1872 ст.
Дочь: Федотова Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1872 ст.
Дочь: Сипивая Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Овчинников Павел Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Овчинников Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Иван 2 Или 1 Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно