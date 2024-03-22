Евдокия Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Бракосочетание
08.11.1836 ст.
Муж: Андрей Егоров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.06.1838 ст.
Сын: Леонтий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Егоров
Рождение ребёнка
20.01.1840 ст.
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Егоров
Рождение ребёнка
04.03.1843 ст.
Сын: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Егоров
Рождение ребёнка
08.09.1848 ст.
Дочь: Елизавета Андреева
Отец ребёнка: Андрей Егоров
Рождение ребёнка
22.05.1851 ст.
Дочь: Федосья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Егоров
Смерть
Неизвестно