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Евдокия Евдокимова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1836 ст.

Муж: Андрей Егоров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.06.1838 ст.

Сын: Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Егоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1840 ст.

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Егоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.03.1843 ст.

Сын: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Егоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.09.1848 ст.

Дочь: Елизавета Андреева

Отец ребёнка: Андрей Егоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1851 ст.

Дочь: Федосья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Егоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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