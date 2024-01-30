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Lindrop (Lindrop) Krõõt
Lindrop (Lindrop) Krõõt
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.1853
Пол
Женский
Отец
Lindrop Hans
1814 г.р.
Мать
Lindrop (Hammer) Marri
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1853
Отец:
Lindrop Hans
Мать:
Lindrop Marri
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