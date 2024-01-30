Lindrop (Lindrop) Krõõt — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lindrop (Lindrop) Krõõt

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1853

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1853

Отец: Lindrop Hans

Мать: Lindrop Marri

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