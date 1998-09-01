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Антонов Денис Алексеевич
Антонов Денис Алексеевич
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Место рождения
Тирасполь
, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Дата рождения
01.09.1998
Пол
Мужской
Отец
Антонов Алексей Дмитриевич
1972 г.р.
Мать
Антонова (Смоквина) Татьяна Анатольевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1998
Отец:
Антонов Алексей Дмитриевич
Мать:
Антонова Татьяна Анатольевна
Тирасполь
, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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