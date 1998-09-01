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Антонов Денис Алексеевич

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Место рождения

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Дата рождения

01.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1998

Отец: Антонов Алексей Дмитриевич

Мать: Антонова Татьяна Анатольевна

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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