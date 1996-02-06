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Дорошевич Андрей Васильевич
Дорошевич Андрей Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.02.1996
Пол
Мужской
Отец
Дорошевич Василий Аркадьевич
Мать
Дорошевич Татьяна Николаевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1996
Отец:
Дорошевич Василий Аркадьевич
Мать:
Дорошевич Татьяна Николаевна
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