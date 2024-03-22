Pannal Peet
Место рождения
Дата рождения25.11.1857
Дата смерти20.03.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1857
Бракосочетание
05.02.1878
Жена: Pannal Mari
Рождение ребёнка
10.10.1886
Сын: Pannal Johannes
Мать ребёнка: Pannal Mari
Пюхалепа, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
01.01.1888
Мать ребёнка: Pannal Mari
Рождение ребёнка
05.09.1888
Дочь: Lakkur Anna
Мать ребёнка: Pannal Mari
Рождение ребёнка
15.08.1891
Сын: Pannal Villem
Мать ребёнка: Pannal Mari
Рождение ребёнка
04.03.1894
Сын: Pannal Aleksander
Мать ребёнка: Pannal Mari
Рождение ребёнка
29.08.1898
Сын: Pannal Evald
Мать ребёнка: Pannal Mari
Рождение ребёнка
30.01.1901
Дочь: Elisabeth
Мать ребёнка: Pannal Mari
Смерть
20.03.1929