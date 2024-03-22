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Pannal Peet

Место рождения

Ундама, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

25.11.1857

Дата смерти

20.03.1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

1886 г.р.
1888 г.р.
1888 г.р.
1891 г.р.
1894 г.р.
1898 г.р.

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Ундама, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
05.02.1878

Жена: Pannal Mari

Рождение ребёнка
10.10.1886

Сын: Pannal Johannes

Мать ребёнка: Pannal Mari

Пюхалепа, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
01.01.1888

Сын: Pannal Priidu (Prido)

Мать ребёнка: Pannal Mari

Хийессааре, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
05.09.1888

Дочь: Lakkur Anna

Мать ребёнка: Pannal Mari

Хийессааре, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
15.08.1891

Сын: Pannal Villem

Мать ребёнка: Pannal Mari

Хийессааре, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
04.03.1894

Сын: Pannal Aleksander

Мать ребёнка: Pannal Mari

Хийессааре, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
29.08.1898

Сын: Pannal Evald

Мать ребёнка: Pannal Mari

Хийессааре, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
30.01.1901

Дочь: Elisabeth

Мать ребёнка: Pannal Mari

Хийессааре, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
20.03.1929
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