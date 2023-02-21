Войтишко (Заднепровская) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойтишко (Заднепровская) Нина Дмитриевна

Войтишко (Заднепровская) Нина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтишко Виктор Владимирович

Советская, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтишко Виктор Владимирович

Советская, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтишко Виктор Владимирович

Советская, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close