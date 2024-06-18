Татьяна Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Дегтярева (Калинина) Ксения
Отец ребёнка: Калинин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1878
Дочь: (Деулина (Калинина)) Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Калинин Алексей Иванович