Татьяна Косьмина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

1869 г.р.
1878 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Дегтярева (Калинина) Ксения

Отец ребёнка: Калинин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1878

Дочь: (Деулина (Калинина)) Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Калинин Алексей Иванович

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