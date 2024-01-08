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Кузьменко Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1878

Муж: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)

Прибынь, Чернігівська область
свидетели: по жениху: Прибыни солдат Никита Симеонов Кузменок и казенный крестьянин Иосиф Иоаннов Кузменок, по невесте: казенный крестьянин Трофим Андреев Барабаш и ??Сидоренок
Рождение ребёнка
20.08.1879

Сын: Кузьменок Евтихий Исаевич

Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)

Рождение ребёнка
28.07.1881

Дочь: Кузьменок Евдокия Исаиевна

Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)

Прибынь, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.02.1883

Сын: Кузьменок Прокопий Исаев

Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)

Рождение ребёнка
11.11.1884

Сын: Кузьменок Виктор Исаевич

Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)

Рождение ребёнка
19.03.1886

Сын: Кузьменок Василий Исаиев

Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)

Рождение ребёнка
02.07.1888

Дочь: Десятниченко Иулитта Исаиева

Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)

Рождение ребёнка
12.01.1891

Сын: Кузьменок Павел Исаиев

Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)

Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Кузьменок Анна Исаева

Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)

Смерть
Неизвестно
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