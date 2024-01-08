Кузьменко Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
30.01.1878
свидетели: по жениху: Прибыни солдат Никита Симеонов Кузменок и казенный крестьянин Иосиф Иоаннов Кузменок, по невесте: казенный крестьянин Трофим Андреев Барабаш и ??Сидоренок
Рождение ребёнка
20.08.1879
Сын: Кузьменок Евтихий Исаевич
Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)
Рождение ребёнка
28.07.1881
Дочь: Кузьменок Евдокия Исаиевна
Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)
Рождение ребёнка
26.02.1883
Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)
Рождение ребёнка
11.11.1884
Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)
Рождение ребёнка
19.03.1886
Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)
Рождение ребёнка
02.07.1888
Дочь: Десятниченко Иулитта Исаиева
Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)
Рождение ребёнка
12.01.1891
Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)
Рождение ребёнка
10.10.1892
Дочь: Кузьменок Анна Исаева
Отец ребёнка: Кузьменко Исай Прохоров (Прокофиев)
Смерть
Неизвестно