Задорожний Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожний Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1953

Дата смерти

11.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гигант, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гигант, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
11.04.2017
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