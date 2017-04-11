Задорожний Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1953
Дата смерти11.04.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.04.2017