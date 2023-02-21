Гавриленко Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Евгений Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1965

Дочь: Чулина Маргарита Евгеньевна

Мать ребёнка: Гавриленко Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
30.04.1970

Дочь: Гавриленко Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Гавриленко Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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