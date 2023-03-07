Обухов Зот (Зотко) Агеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Зот (Зотко) Агеев

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Место рождения

деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

После 1700

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Обухов Агей (Агишка) Михеев

Мать: не указана

деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1700
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