Обухов Зот (Зотко) Агеев
Место рождениядеревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиПосле 1700
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: Обухов Агей (Агишка) Михеев
Мать: не указана
деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
деревня Михаила Обухова, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1700