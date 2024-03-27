Мулоселимов Мурсалим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМулоселимов Мурсалим

Мулоселимов Мурсалим

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Сулейманов Мулласелим

Мать: Маржян

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1768

Сын: Мурсалимов Бикбай

Мать ребёнка: Голбустай 1 Жена

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Голтутай

Мать ребёнка: Голбустай 1 Жена

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулрайся 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голбустай 1 Жена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close