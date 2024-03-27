Мулоселимов Мурсалим
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Сулейманов Мулласелим
Мать: Маржян
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1768
Сын: Мурсалимов Бикбай
Мать ребёнка: Голбустай 1 Жена
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Голтутай
Мать ребёнка: Голбустай 1 Жена
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулрайся 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голбустай 1 Жена
Смерть
Неизвестно