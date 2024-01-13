Амирова Зульфия Сабитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмирова Зульфия Сабитовна

Амирова Зульфия Сабитовна

avatar

Место рождения

Керби, резиденция, приморский край

Дата рождения

07.04.1906

Дата смерти

12.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.27

Дочь: Шишкина Ада Макаровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение
07.04.1906

Отец: Амиров Сабит

Мать: не указана

Керби, резиденция, приморский край
Бракосочетание
1920

Муж: Шишкин Макар Семенович

Рождение ребёнка
18.02.1924

Сын: Шишкин Руслан (Рустем) Макарович

Отец ребёнка: Шишкин Макар Семенович

Рождение ребёнка
12.12.1931

Дочь: Шишкина Коммунара Макаровна

Отец ребёнка: Шишкин Макар Семенович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Шишкин Герой Макарович

Отец ребёнка: Шишкин Макар Семенович

Рождение ребёнка
03.02.1941

Сын: Некрасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич

Бракосочетание
15.08.1950

Муж: Некрасов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
12.06.1985
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close