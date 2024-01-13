Амирова Зульфия Сабитовна
Место рожденияКерби, резиденция, приморский край
Дата рождения07.04.1906
Дата смерти12.06.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.27
Дочь: Шишкина Ада Макаровна
Рождение
07.04.1906
Отец: Амиров Сабит
Керби, резиденция, приморский край
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
18.02.1924
Сын: Шишкин Руслан (Рустем) Макарович
Отец ребёнка: Шишкин Макар Семенович
Рождение ребёнка
12.12.1931
Дочь: Шишкина Коммунара Макаровна
Отец ребёнка: Шишкин Макар Семенович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Шишкин Макар Семенович
Рождение ребёнка
03.02.1941
Сын: Некрасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильевич
Бракосочетание
15.08.1950
Смерть
12.06.1985
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край