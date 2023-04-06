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Рюмин Иван Михайлович

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Место рождения

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.09.1902 ст.

Дата смерти

25.04.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рюмин Энгельс Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рюмин Юрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
25.04.1938
Майский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дата ареста: 22.12.1937. Дата осуждения: 25.04.1938. Дата прекращения дела: 03.10.1957.... Дата расстрела: 25.04.1938 Реабилитирован посмертно.
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