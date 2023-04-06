Рюмин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.09.1902 ст.
Дата смерти25.04.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рюмин Юрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
25.04.1938
Майский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дата ареста: 22.12.1937. Дата осуждения: 25.04.1938. Дата прекращения дела: 03.10.1957.... Дата расстрела: 25.04.1938 Реабилитирован посмертно.