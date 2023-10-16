Половинкин Капитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкин Капитон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1956

Сын: Половинкин Иван Капитонович

Мать ребёнка: Половинкина Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
02.04.1958

Сын: Половинкин Николай Капитонович

Мать ребёнка: Половинкина Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинкина Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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