Половинкин Капитон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1956
Сын: Половинкин Иван Капитонович
Мать ребёнка: Половинкина Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.1958
Сын: Половинкин Николай Капитонович
Мать ребёнка: Половинкина Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно